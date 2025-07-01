Из учителя в политика: Светлана Иванова рассказала о своем профессиональном пути

| Фото: социальные сети Светланы Ивановой | Фото: социальные сети Светланы Ивановой

В преддверии празднования 439-летия областного центра в формате пресс-чая прошла встреча председателя Тюменской городской думы Светланы Ивановой с журналистами.

Председателем Тюменской гордумы Светлана Иванова стала осенью 2023 года. До этого она 11 лет проработала в сфере образования и более 20 лет трудилась в исполнительной власти. Последняя ее должность до поста руководителя городской думы — глава Тюменского района.

В детстве о работе руководителем Светлана Иванова не думала, хотела стать учительницей. Также в школе она увлеклась лыжным спортом – это оказалось ее будущей профессией, она окончила факультет физвоспитания при Тюменском государственном университете и с 1994 года работала преподавателем средней общеобразовательной школы № 4 города Заводоуковска.

"Меня поставили на старшие классы. Мне было интересно с ними работать. Они тебя могут принять только тогда, когда точно знают, что ты профессионал. Пришлось показать всё, что я умела как спортсмен. Это сразу сформировало определенное отношение ко мне как к учителю", — делится Светлана Иванова.

Следующим этапом стала работа заместителем директора спортивной школы. Уже через год Светлана Иванова начала трудиться в исполнительной власти — в комитете спорта и молодежной политики, и в 22 года стала его председателем.

Затем было обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 2005 по 2012 годы продолжила работу в Тюмени, занимала должность директора департамента по спорту и молодежной политике города.

А в 2012 году поступило предложение пойти работать первым заместителем главы Тюменского района. Впоследствии Светлана Иванова была назначена главой муниципалитета. Два года назад вернулась в Тюмень, но уже не в исполнительную, а в представительную власть.

"Три муниципалитета за моей спиной. Люди везде разные, по-своему хорошие. На каждой территории есть свои традиции, свои уклады. К ним нужно привыкнуть и принять, ведь они складываются годами, их принимают и сохраняют жители", — отмечает Светлана Иванова.

Большую роль в личном и профессиональном становлении Светлана Иванова отводит родителям и воспитанию.

"Жесткость характера, организаторские способности, придумывать что-то креативное – это от папы. Мягкость и душевность, бережное отношение к семейному очагу – от мамы. Я благодарю родителей за то, что дисциплина в нашей семье была всегда. Учили жить по плану и соблюдать режим дня. Это стало основой жизни, спорта и работы", — подчеркивает она.

Спорт присутствует в жизни Светланы Ивановой и сейчас. В 2023 году она стала председателем Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона. Она регулярно тренируется и участвует в соревнованиях.

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