  • 25 июля 202525.07.2025пятница
  • USD78,8623
    EUR93,3362
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер восточный

Александр Моор поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Губернатор, 19:01 25 июля 2025

из Telegram-канала губернатора Тюмменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюмменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Работа следователя – это, прежде всего, глубокое знание законодательства и человеческой психологии. И важно, что ветераны следственных органов передают молодым коллегам лучшие профессиональные традиции – патриотизм, активную жизненную позицию, а главное – неравнодушное отношение к людям. Желаю сотрудникам и ветеранам следственных органов крепкого здоровья и благополучия", - отметил губернатор.

За 14 лет следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области расследовали более 14 тыс. уголовных дел, в том числе по наиболее значимым, особо сложным и резонансным преступлениям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Следственный комитет РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 25.07.2025Александр Моор поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
19:53 24.07.2025Александр Моор принял участие в торжественном мероприятии перед Днем города
18:33 23.07.2025Александр Моор провел переговоры о развитии нефтегазового комплекса Тюменской области
15:52 23.07.2025Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с застройщиками

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора