Александр Моор поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюмменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюмменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Работа следователя – это, прежде всего, глубокое знание законодательства и человеческой психологии. И важно, что ветераны следственных органов передают молодым коллегам лучшие профессиональные традиции – патриотизм, активную жизненную позицию, а главное – неравнодушное отношение к людям. Желаю сотрудникам и ветеранам следственных органов крепкого здоровья и благополучия", - отметил губернатор.

За 14 лет следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области расследовали более 14 тыс. уголовных дел, в том числе по наиболее значимым, особо сложным и резонансным преступлениям.