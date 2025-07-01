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Максим Афанасьев поздравил тюменцев с Днем города

Общество, 09:27 26 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорогие тюменцы, сегодня наш любимый город празднует день рождения. Это замечательный повод выразить благодарность всем, кто вложил частичку души в становление Тюмени. Именно вы, дорогие тюменцы, формируете облик города своей любовью к детям, уважением к традициям. Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев, поздравляя с Днем города жителей областного центра 26 июля.

"Более четырех столетий назад небольшая сторожевая крепость открыла двери к большому будущему. Став первым русским городом, Вратами Сибири, Тюмень славится множеством примеров настоящего мужества и благородства, местные купцы отличались высокими моральными принципами, они предпочитали честность материальной выгоде и активно занимались благотворительностью, поддерживая нуждающихся", - напомнил глава города.

Он также добавил, что в период Великой Отечественной войны врачи в тюменских госпиталях спасали жизни солдат, а в тылу шла напряжённая работа.

"После войны рабочие, учителя, учёные, строители, геологи создавали будущее региона. Наш город стал генеральным штабом освоения Западной Сибири. В начале 21 века, сохранив лучшее, Тюмень стала стратегически важным промышленным, транспортным, образовательным, научным и медицинским центром страны", - отметил он.

Максим Афанасьев подчеркнул, что каждое столетие отмечено неустанным стремлением тюменцев развивать и украшать свой город, современники, как и все предшественники, демонстрируют энергию, открытое сердце и взаимовыручку, взаимовыручку, раскрывающую настоящий сибирский характер.

"Многие земляки встали на защиту родины, продолжив великие традиции предков. Тюменцы, благодарю каждого из вас за то, что любите свою малую родину, трудитесь на благо города и заботитесь о его будущем. Пусть наш общий праздник, День города, принесёт тепло, радость и вдохновение. Приглашаю сегодня всех разделить чувство любви к Тюмени и выразить теплые слова поздравления именинницы с праздником. Дорогие земляки, с днём города!", - сказал Максим Афанасьев.

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# День города , Максим Афанасьев , поздравление

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