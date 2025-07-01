В День города в Тюмени проходит марафон "Квадрокоптер для Победы"

| Фото: Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Марафон "Квадрокоптер для Победы" проходить в Тюмени в День города на всех праздничных площадках. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Информационные стенды с указанием счета и QR-кодами установлены на каждой площадке. Присоединиться к патриотической инициативе может любой желающий.

"Всего за две недели, предшествующих Дню города, было собрано около 20 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение техники для наших военнослужащих", - отметил Максим Афанасьев.