В День города в Тюмени проходит марафон "Квадрокоптер для Победы"
Марафон "Квадрокоптер для Победы" проходить в Тюмени в День города на всех праздничных площадках. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.
Информационные стенды с указанием счета и QR-кодами установлены на каждой площадке. Присоединиться к патриотической инициативе может любой желающий.
"Всего за две недели, предшествующих Дню города, было собрано около 20 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение техники для наших военнослужащих", - отметил Максим Афанасьев.