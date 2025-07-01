Владимир Якушев: на протяжении веков Тюмень оказывает влияние на развитие всей России

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюмень – первый русский город за Уралом, форпост страны на Востоке, город трудовой доблести и отправная точка в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Об этом напомнил сенатор от Тюменской области, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Владимир Якушев, поздравляя тюменцев с 439-й годовщиной основания города.

"Несмотря на удаленность от столицы, Тюмень на протяжении веков оказывает влияние на развитие всей России. Сегодня тюменцы, как их прадеды в 1941 году, встали на защиту наших главных государственных ценностей, а город помогает восстанавливать социально-значимые объекты Краснодона в Луганской республике. Благодаря неравнодушию наших горожан не прекращается поток гуманитарной помощи пострадавшим регионам. Тюмень вновь подтверждает статус города трудовой доблести, а наши земляки уже не раз доказывали, что Тюмень – это кузница лучших военных кадров", – подчеркнул сенатор.

Владимир Якушев пожелал нашему любимому городу процветания, новых побед и больших открытий, а тюменцам – долгой и счастливой жизни.