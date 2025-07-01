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Вездеход имени Рустама Сайфуллина переправили через Туру курсанты ТВВИКУ в День города

Общество, 13:33 26 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уникальный вездеход имени Героя России Рустама Сайфуллина переправили через Туру на понтоне курсанты и преподаватели ТВВИКУ в День города, 26 июля.

Вездеход изготовлен на Западносибирском машиностроительном заводе, уже в ближайшие дни технике предстоит пройти государственные испытания.

Создатели машины назвали ее в честь земляка, – имени Героя России Рустама Сайфуллина. Тюменцы также смогут рассмотреть оборудование, которое закупается для наших военных на средства, поступающие на счёт "Победа".

Видео: администрация Тюмени

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# вездеход , День города , ТВВИКУ

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