Вездеход имени Рустама Сайфуллина переправили через Туру курсанты ТВВИКУ в День города
Уникальный вездеход имени Героя России Рустама Сайфуллина переправили через Туру на понтоне курсанты и преподаватели ТВВИКУ в День города, 26 июля.
Вездеход изготовлен на Западносибирском машиностроительном заводе, уже в ближайшие дни технике предстоит пройти государственные испытания.
Создатели машины назвали ее в честь земляка, – имени Героя России Рустама Сайфуллина. Тюменцы также смогут рассмотреть оборудование, которое закупается для наших военных на средства, поступающие на счёт "Победа".
Видео: администрация Тюмени