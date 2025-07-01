Блюда из сибирских продуктов пробуют гости гастрофестиваля "Вкусная Тюмень"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Блюда из сибирских продуктов могут попробовать горожане на семейном гастрономическом фестивале "Вкусная Тюмень", который проходит на набережной Туры в День города, 26 июля.

Корнеры около 20 местных заведений разместили неподалеку от мультицентра "Контора пароходства". Здесь же оборудованы столики для гостей.

Коллектив ресторана "Грузинки Нани" специально для фестиваля презентовал люля-кебаб из курицы в лаваше с клюквенным соусом в сочетании со свежими овощами.

Также горожане могли побаловать себя традиционными блюдами — хачапури с сулугуни, плов с говядиной. В качестве сладкого — орешки с вареной сгущенкой.

Специальный пирог с брусникой предлагали гостям в корнере "Штолле". Чтобы передать сладость ягоды к начинке добавили немного сахара, при этом старались сохранить природную кислинку.

Это настоящая находка для любителей умеренно-сладкого вкуса, считает представитель пироговой Никита Садовничий.

Мини-хачапури с лисичками, кутаб с олениной и ягодами можжевельника приготовили в заведении грузинской современной кухни "Хурма".

Устричный ресторан Lodka порадовал горожан с бургерами с котлетой из муксуна и соусом на основе щучьей икры и сметаны.

Впервые в рамках фестиваля "Вкусная Тюмень" прошли два конкурса "Лучший бармен" и "Лучший официант". Первый собрал шестерых участников. Лучшие получили призы от организаторов и партнеров.

Бармены тоже поразмышляли на тему местных специалитетов. Один из конкурсантов Антон, представлявший барное пространство Bullwar Bar, представил на сую жюри коктейль, которому он дал название "Сибирский бриз". По его словам, это не просто напиток, а путешествие по Тюменской области в одном глотке.

"В гастрономическом портрете города, на мой взгляд, сочетается сибирская щедрость и современные тренды. Считаю, что Тюмень — это новый гастрономический хаб. Уникальные продукты - от кедровых орехов до дикоросов, барная смекалка, где все коктейли с сибирским характером, ну и, естественно, гостеприимство, где все порции, как у настоящих нефтяников, большие и сытные. Мой коктейль "Сибирский бриз" — жидкое воплощение сибирского лета, в нем соединились безалкогольный джин с можжевеловыми нотами, как намек на тюменские хвойные леса, черника, земляника. Подчеркивая тренд на местное производство, я использовал содовую, сделанную на основе авторского чая местной компании Lucky tee", — рассказал участник со сцены перед приготовлением коктейля.

Не менее зрелищным оказался конкурс "Лучший официант". Его участников ждало состязание в три этапа. Одно из заданий включало забег с подносами и посудой. Кроме почетного звания и диплома победителя ждал и приятный денежный приз.

"Официант — это искусство и деятельность, которой можно и нужно гордиться. Во многих странах, где развита ресторанная культура, официанты бывают очень зрелого возраста. Потому что это большое искусство, огромный профессионализм, который всегда ценится и делает жизнь людей, которые приходят в заведения, лучше и счастливее. Это очень и очень важно и ответственно", — сказал вице-президент Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Филипп Тарасов.

Кроме того, программа гастрофестиваля была насыщена различными мастер-классами от заведений Тюмени. Например, можно было научиться лепить хинкали, сворачивать рулетики из баклажанов, делать вафельные трубочки со сгущенкой и многое другое.

Инна Пахомова