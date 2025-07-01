Два квадрокоптера вручили глава Тюмени участнику СВО

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Два квадрокоптера вручили глава Тюмени Максим Афанасьев бойцу с позывным "Мудрый" на площадке "Тюмень — территория силы". Ее организовали в День города известные спортсмены Михаил Кокляев и Александр Калинин.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

"В День города экспозиция техники, купленной на средства счета "Победа", пользуется огромным интересом у жителей. Многие из них активно участвуют в марафоне "Квадрокоптер для Победы". С момента объявления марафона за две недели на счет поступило более 20 миллионов рублей", - уточнил Максим Афанасьев.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Он отметил, что средства направят на покупку жизненно необходимой техники, которая помогает спасать сотни и тысячи жизней солдат.