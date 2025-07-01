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Два квадрокоптера вручили глава Тюмени участнику СВО

Общество, 18:51 26 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Два квадрокоптера вручили глава Тюмени Максим Афанасьев бойцу с позывным "Мудрый" на площадке "Тюмень — территория силы". Ее организовали в День города известные спортсмены Михаил Кокляев и Александр Калинин.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

"В День города экспозиция техники, купленной на средства счета "Победа", пользуется огромным интересом у жителей. Многие из них активно участвуют в марафоне "Квадрокоптер для Победы". С момента объявления марафона за две недели на счет поступило более 20 миллионов рублей", - уточнил Максим Афанасьев.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Он отметил, что средства направят на покупку жизненно необходимой техники, которая помогает спасать сотни и тысячи жизней солдат.

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# День города , Максим Афанасьев , СВО

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