  • 27 июля 202527.07.2025воскресенье
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северный

Тридцатиградусная жара станет нормой для Тюмени, уверен синоптик Винштейн

Общество, 08:31 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Редкие морозы зимой и тридцатиградусная жара летом станут нормой в Тюменской области в ближайшие 100 лет. Такой прогноз для региона и соседнего Кургана дал синоптик Илья Винштейн.

Самыми ощутимыми станут изменения зимнего климата. Если сейчас средняя температура сезона составляет минус 14,1 градуса, то к 20100 году она достигнет минус шести.

Винштейн отмечает, что морозы до минус 30-35 градусов станут большой редкостью. При этом частота оттепелей значительно возрастет - они практически станут нормой зимнего сезона, а вот сама продолжительность зимы сократится до трех месяцев.

На шесть градусов повысится и средняя летняя температура. Сейчас ее норма составляет плюс 18,5 градусов, а через 100 лет станет уже плюс 24,5. В настоящее время такие дни воспринимаются как жаркие, но спустя век станут уже повседневной летней обыденностью.

Повышение среднегодовой температуры приведет к частым смешанным осадкам: когда идет не просто дождь, а ледяной дождь или переохлажденный, пишет издание Тюменcкая область сегодня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:31 27.07.2025Тридцатиградусная жара станет нормой для Тюмени, уверен синоптик Винштейн
23:55 26.07.2025В Тюмени жители города увидели "атмосферный" феерверк
22:13 26.07.2025В Тюмени на День города выступил Александр Панайотов
21:50 26.07.2025Тюменцы хором спели "Ясные дни" с Олегом Газмановым

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора