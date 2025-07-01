Тридцатиградусная жара станет нормой для Тюмени, уверен синоптик Винштейн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Редкие морозы зимой и тридцатиградусная жара летом станут нормой в Тюменской области в ближайшие 100 лет. Такой прогноз для региона и соседнего Кургана дал синоптик Илья Винштейн.

Самыми ощутимыми станут изменения зимнего климата. Если сейчас средняя температура сезона составляет минус 14,1 градуса, то к 20100 году она достигнет минус шести.

Винштейн отмечает, что морозы до минус 30-35 градусов станут большой редкостью. При этом частота оттепелей значительно возрастет - они практически станут нормой зимнего сезона, а вот сама продолжительность зимы сократится до трех месяцев.

На шесть градусов повысится и средняя летняя температура. Сейчас ее норма составляет плюс 18,5 градусов, а через 100 лет станет уже плюс 24,5. В настоящее время такие дни воспринимаются как жаркие, но спустя век станут уже повседневной летней обыденностью.

Повышение среднегодовой температуры приведет к частым смешанным осадкам: когда идет не просто дождь, а ледяной дождь или переохлажденный, пишет издание Тюменcкая область сегодня.