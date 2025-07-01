Экипаж подшефного корабля "Ладный" поздравил тюменцев с Днем ВМФ

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Экипаж сторожевого корабля "Ладный" передал видеопоздравление всем тюменцам, кто служил и служит на флоте. Они поблагодарили Тюменскую область за поддержку и развитие шефских связей. Видео разместил в своих соцсетях губернатор региона Александр Моор.

видео - ТГ-канал Александра Моора

"Связь Тюменской области с кораблём – не формальность, а настоящая партнёрская работа, особенно значимая в непростое для страны время", - подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил моряков за высокий профессионализм при несении службы и выполнении боевых задач. "Сейчас ваше мужество особенно важно для России. С Днём ВМФ", - заключил он.

Отметим, что "Ладный" защищает морские рубежи России уже более 40 лет. Тюменская область шефствует над сторожевым кораблем с 2011 года.