Тюменский модельер представит свои коллекции в Екатеринбурге

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стилист модного пространства "Смыслы" Наталья Герасимова представит Тюмень на очередном этапе "Битвы стилистов" в Екатеринбурге. Событие соберет лучших представителей профессии в Уральском Федеральном округе.

Как отметила генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова, это хороший шанс заявить о себе на высоком уровне.

"Пробиться в первые ряды всегда было непростой задачей. Все наши модельеры - люди творчества, но сегодня таланта бывает мало. Новый бизнес в индустрии моды сложен: качественные материалы, швейное производство, введение обязательной маркировки "Честный знак" - во все это нужно вникать и во всем разбираться. Наша общая цель - помочь тюменским модельерам в продвижении и закрепиться на рынке", - рассказала она.

Директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев считает, что мода - это одно из основных направлений КИ, она всегда привлекает к себе повышенное внимание.

"Смыслы" уже признавались лучшими в номинации креативное пространство по версии ТАРКИ и с течением времени только усиливают присутствие в этой нише, привлекая тюменских дизайнеров. Мы стараемся поддерживать такие проекты, потому что они, в том числе, формируют современную региональную идентичность, а участие наших модельеров во всероссийских показах делает их конкурентоспособными", - отметил он.