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Тюменский психолог объяснил, как действует гипноз мошенников

Общество, 19:48 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гипнотическое воздействие не требует согласия жертвы и личного контакта. Этим пользуются мошенники - вызывают так называемое сужение сознания и снижение критического мышления - в своих целях.

По данным областной прокуратуры, только за неделю с 14 по 20 июля от рук телефонных и интернет-мошенников пострадали 85 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств превысила 48 млн рублей. Многие из них рассказывают, что все действия совершали будто в тумане.

"Мошенники активируют центр тревоги в мозге, миндалевидное тело, что приводит к состоянию "бей-беги-замри". Оно может длиться до трех дней после стресса, что объясняет, почему жертвы остаются под воздействием так долго", - объяснила феномен гипнолог, психолог Анна Давыдова изданию tmn.аif.ru.

Часто злоумышленники используют техники, чтобы удерживать внимание жертвы и направлять его в нужное русло. При этом они создают иллюзию контроля и безопасности, чтобы человек не успел подумать, включить критическое мышление.

В психологии есть такой термин - "пробуждение". Он означает момент, когда внутренний конфликт между желанием верить мошеннику и реальностью, которая начинает проявляться, нарастает до максимума. Тогда жертва как будто просыпается и начинает понимать, что им манипулируют. Подтолкнуть к пробуждению могут разговор с близким, случайная информация или воспоминание. Поэтому психологи рекомендуют тюменцам всегда опираться на критическое мышление и при любой попытке выманивания денег срочно связаться с близкими.

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# мошенники , психология

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