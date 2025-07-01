Тюменские врачи и волонтеры-медики вернулись из военного госпиталя ЛНР

| Фото: ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

В одном из военных госпиталей ЛНР работали студенты Тюменского государственного медицинского университета, врачи и неравнодушные жители региона. На днях команда тюменцев вернулась домой, сообщили в региональном отделении "Молодой Гвардии".

В течение двух недель врачи, студенты и волонтеры они помогали медицинскому персоналу на перевязках, в приемном отделении, сопровождали раненых, работали в аптеке.

"Жители Тюмени отправляются на миссии регулярно, каждые две недели. Среди волонтеров — студенты, врачи, представители администрации и работающая молодежь. Несмотря на разные виды деятельности, все работают дружно, так как все в первую очередь едут помогать. В этот заезд впервые отправились студенты Тюменского государственного медицинского университета. Уверен, для них это отличный опыт на будущее", - прокомментировал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Желающие отправиться на волонтерскую миссию могут оставить заявку, позвонив по телефону +7 (3452) 79-87-43 или оставив заявку по ссылке.