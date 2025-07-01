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Восстановленные кители погибших на СВО тюменцев передали их родным

Общество, 16:16 28 июля 2025

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Военную форму бойцов Кирилла Романова и Виталия Кильдау вручили их родным. Оба тюменца погибли в ходе специальной военной операции, их кители бережно восстановили в рамках проекта “Мундир Героя” и передали на хранение семьям.

Проект реализуется только в Тюменской области. Восстанавливает форму центр патриотического воспитания “Аванпост” при поддержке "Единой России". С начала реализации инициативы это уже четвертая передача мундиров бойцов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

“Мы гордимся вашими близкими, которые не пожалели своей жизни ради своей страны. Спасибо вам за вашу стойкость, мы всегда рядом с вами”, - отметила, обращаясь к родным ребят, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Виталий Кильдау родом из д. Копотилово, в Тюмень переехал после службы в армии. Здесь он создал семью, вскоре родился сын. В ноябре 2023 года Виталий принял решение стать добровольцем и отправиться в зону СВО. Служил старшим стрелком стрелкового батальона. Погиб Виталий Кильдау 27 февраля 2024 года.

В феврале этого же года не стало Кирилла Романова - он скончался от ранений в госпитале. Боец служил в десантно-штурмовой бригаде, посмертно представлен к государственной награде - ордену Мужества.

"Переданные посмертные награды традиционно должны храниться в семье на форменной одежде военнослужащего. Сегодня мы передаем форму семьям десантника и пехотинца. Кители восстанавливаются аутентично - со знаками различия и шевронами, обозначающими принадлежность бойцов к конкретному подразделению", - сообщил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Помимо мундиров своих героев, семьи получили цветы и подарки от партии “Единая Россия”, а также приглашение в любое время посещать Штаб общественной поддержки - здесь всегда готовы оказать любую помощь семьям бойцов.

“Для меня случившееся очень важно: китель моего мужа - это большая память, которая останется в нашей семье. От мужа осталась тельняшка и зеленая форма, а самого кителя не было. Теперь есть куда повесить медали, что показать детям. У нашей семьи появилась бесценная реликвия”, - поделилась после мероприятия супруга погибшего бойца Ксения Романова.

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# бойцы , Николай Савченко , Ольга Швецова , СВО , центр Аванпост , Штаб общественной поддержки

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