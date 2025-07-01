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Первый ям открыли в Тюмени в 1601 году

Общество, 16:38 28 июля 2025

t.me/museumslovtsova72

Ям — почтовую станцию с местом отдыха ямщиков, конюшнями и постоялыми дворами - открыли в Тюмени в 1601 г. Через четыре года в городе появилась первая в Сибири Ямская слобода, земли которой были отданы ямщикам для ведения хозяйства, сообщает музей им. И. Я. Словцова. Его сотрудники запустили новую рубрику об истории тюменских дорог и транспорта.

"В Тюмени городской извоз появился к середине XIX века. В городе были определены места постоянных стоянок, так называемые извозчичьи биржи. Городские извозчики подразделялись на ломовых для перевозки грузов и на легковых для перевозки горожан. К занятию извозным промыслом допускались лица не моложе 17 лет", - рассказали музейщики.

По утвержденному порядку у каждого извозчика должен был быть жестяной ярлык с выбитым на нем номером, второй экземпляр которого прибивался на экипаже, а третий отсылался в полицейское управление. Ямщики играли большую роль в экономике страны вплоть до широкого распространения железнодорожного транспорта.

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# дороги , история , музей Словцова

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