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Более 30 направлений допообразования предложат тюменцам в новом учебном году

Общество, 10:57 29 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всенародная запись в кружки и секции города состоится в Тюменском цирке (ул. Первомайская, 15) 23 августа. Учреждения культуры, спорта и дополнительного образования предложат свыше 50 кружков и студий по 30 направлениям: от творчества до технологий, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в формате ярмарки. Тюменским семьям предложат такие занятия как танцы, спорт, вокал, языки, программирование, подготовка к экзаменам и многое другое. Участников ждут живые консультации с педагогами и тренерами, методические рекомендации.

Ежегодно выставку посещают более трех тысяч семей. В этом году организаторы ожидают еще больше гостей.

Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке. Начало в 10 часов. Возрастное ограничение: 0+.

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# дополнительное образование , кружки , секции

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