Более 30 направлений допообразования предложат тюменцам в новом учебном году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всенародная запись в кружки и секции города состоится в Тюменском цирке (ул. Первомайская, 15) 23 августа. Учреждения культуры, спорта и дополнительного образования предложат свыше 50 кружков и студий по 30 направлениям: от творчества до технологий, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в формате ярмарки. Тюменским семьям предложат такие занятия как танцы, спорт, вокал, языки, программирование, подготовка к экзаменам и многое другое. Участников ждут живые консультации с педагогами и тренерами, методические рекомендации.

Ежегодно выставку посещают более трех тысяч семей. В этом году организаторы ожидают еще больше гостей.

Для участия в мероприятии необходима регистрация по ссылке. Начало в 10 часов. Возрастное ограничение: 0+.