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Спектакль "Бриллиантовое колье на высокой груди" покажут тюменцам

Общество, 08:14 30 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Бриллиантовое колье на высокой груди" покажут в мультицентре "Контора пароходства" 7 августа. Гостей приглашают к 18 часам в большой зал.

Как сообщают организаторы, постановка о милосердии, человечности и внутреннем богатстве. Это история одного нищего, который, несмотря на нужду, остаётся щедрым сердцем.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+

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# Контора пароходства , спектакль

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