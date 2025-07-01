Тюменские психологи разработали стратегии развития программ обучения семейному бизнесу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Психологи ТюмГУ разработали стратегии для развития программ обучения в сфере семейного бизнеса. Основой для документа стал российский и зарубежный опыт, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В настоящее время сфера семейного предпринимательства расширяется, а программы и курсы по подготовке к ведению такого бизнеса остаются малочисленными. Но именно семейный бизнес играет важную роль в экономическом развитии России. По данным исследования Торгово-промышленной палатой России и компании "Deloitte" 74 процента малого и среднего бизнеса — это семейные компании", — сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Юлия Мурзина.

Ученые считают, что необходимо предлагать на рынок образовательных услуг разные форматы образовательных программ, включать в содержание образования вопросы, связанные с социально-психологическими аспектами семейного бизнеса. Кроме того, обучение должно включать разные виды социальных практик, в том числе взаимосвязанных, предполагающих ориентацию на три сферы жизни: личность — семья — бизнес.

Предлагается также внедрить во все юридические, психологические и экономические программы бакалавриата и магистратуры дисциплины по выбору, посвященные семейному предпринимательству, и создать на базе одного из вузов России репозиторий материалов для обучения семейному бизнесу.

Как поясняют специалисты, с экономической точки зрения семейный бизнес способствует развитию конкуренции, снижению зависимости частных компаний от крупных корпораций и повышению уровня инноваций. К тому же он имеет долгосрочные цели и горизонты планирования в сравнении с несемейным бизнесом. Это способствует большему периоду работы компаний на рынке, формирует социальное доверие и позитивную предпринимательскую культуру.

"Задачей системы образования должна стать помощь владельцам семейных компаний в подготовке преемников. Популяризация специализированных программ и курсов поможет в развитии семейного бизнеса в нашей стране", — считают психологи.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта "Социально-психологические характеристики преемников семейного бизнеса".