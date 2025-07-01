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Набор детей в кружки и секции стартует в Тюмени 19 августа

Общество, 08:55 30 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Запись на программы дополнительного образования дворца творчества и спорта "Пионер" стартует 19 августа. Зарегистрироваться можно будет через Навигатор дополнительного образования Тюменской области.

В "Пионере" работает центр эстетического воспитания (Арт-парк), отделение танцевального спорта, центр развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости, детский технопарк "Кванториум", центр технических видов спорта, областной поисковый центр и многое другое. Актуальная информация об отделениях и объединениях, о лучших педагогах и программах обучения будет будет размещаться в течение месяца в группе "Пионера" во ВКонтакте.

Отметим, что занятия проводятся по трем адресам: ул. Челюскинцев, 46 (Центр искусств и культуры), пр. Геологоразведчиков, 6а (Центр науки и техники), ул. Перекопская, 34 (Центр туризма и экологии).

Ознакомиться с основными документами и правилами приема обучающихся можно на сайте в разделе "Родителям и детям - Как стать воспитанником".

Подробности можно узнать по телефону: +7 (3452) 68-83-65 (доб. 1132).

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# дети , ДТиС Пионер , кружки , секции

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