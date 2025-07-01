Александр Моор посетил в Беларуси музей истории Великой Отечественной войны

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В год юбилея Великой Победы обязательный пункт программы рабочей поездки в Беларусь – посещение музея истории Великой Отечественной войны.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Как напомнил глава региона, в России 2025 год указом президента Владимира Путина объявлен Годом героев. Символично, что в этот год удалось побывать в музее, который бережно хранит память о подвигах народов Советского Союза, о каждой судьбе, о каждом сражении. Здесь история представлена честно — без искажений, с вниманием к деталям, через боль и мужество миллионов.

Музей начал работу ещё в годы войны — в сентябре 1943 года. Уже через год он был перевезён из Москвы в Минск, где и стал основой современной экспозиции. За год музей посещают сотни тысяч человек.

"Сотрудники попросили оставить памятную запись в книге отзывов. С удовольствием передал от имени всех жителей Тюменской области благодарность и уважение к общей памяти о Великой Победе", - рассказал Александр Моор.

Ранее на встрече с президентом Александром Лукашенко губернатор рассказал, что его прадед воевал на белорусской территории, освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы захоронения наших советских бойцов и всех погибших в Беларуси свято ценим. Установлены сотни мемориалов, памятников в честь этих людей, которые принесли нам Победу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мой прадед погиб и похоронен в Витебской области. Это было в декабре 1943 года. А буквально месяцем позже уже мой дед, его сын, освобождал Беларусь и Украину, прошагал пол-Европы. Слава богу, закончил живым, вернулся с войны", - рассказал губернатор о своей личной семейной истории, связанной с Беларусью.

"Наше поколение, воспитанное еще в Советском Союзе, очень трепетно относится к нашей совместной истории. Видим перед собой важнейшую задачу передачи будущим поколениям уважения к истории и ценность нашей дружбы, которая позволяет нам в том числе обсуждать перспективы нашего экономического сотрудничества", - подчеркнул Александр Моор.