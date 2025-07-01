Модель для расчета основных параметров геотермальной скважины разработали тюменские ученые

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модель для расчета основных параметров геотермальной скважины, отвечающих за эффективность ее использования, разработали ученые ТюмГУ. В числе параметров — давление, скорость пара и сухость.

"Геотермальная энергетика перспективна для Камчатского края. Возможности региона позволяют обеспечить территорию тепло- и электроэнергией за счет геотермальных станций. Однако разработка новых геотермальных месторождений связана с определенными рисками: чтобы проверить, подходит ли скважина для эксплуатации, необходимо проводить экспериментальные исследования или моделировать процесс. При создании физико-математической модели тепломассопереноса парожидкостной смеси в геотермальной скважине мы впервые описали эти процессы в стационарном приближении", — сообщил доцент Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.

Исследователи зафиксировали, что подходы механики многофазных сред позволяют прогнозировать основные параметры пароводяной смеси. В их числе — концентрацию пара, скорость потока и давление.

Расчеты показали, что в результате конкуренции снижения концентрации пара из-за тепловых потерь и ее повышения вследствие снижения давления при движении к устью скважины сухость пара увеличивается на 8 % за 350 м. По словам физиков, это обусловлено невысокими значениями тепловых потерь. Однако скорость пароводяной смеси при ее движении от забоя геотермальной скважины вверх возрастает на 220 %, несмотря на наличие "рассеивающих" сил, вызванных трением потока о стенку скважины.

"Указанный эффект объясняется возрастанием концентрации пара в смеси и снижением ее плотности", — пояснили ученые.

Работа осуществлялась в соответствии с программой развития "Приоритет-2030", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.