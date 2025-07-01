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Модель для расчета основных параметров геотермальной скважины разработали тюменские ученые

Общество, 17:00 29 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модель для расчета основных параметров геотермальной скважины, отвечающих за эффективность ее использования, разработали ученые ТюмГУ. В числе параметров — давление, скорость пара и сухость.

"Геотермальная энергетика перспективна для Камчатского края. Возможности региона позволяют обеспечить территорию тепло- и электроэнергией за счет геотермальных станций. Однако разработка новых геотермальных месторождений связана с определенными рисками: чтобы проверить, подходит ли скважина для эксплуатации, необходимо проводить экспериментальные исследования или моделировать процесс. При создании физико-математической модели тепломассопереноса парожидкостной смеси в геотермальной скважине мы впервые описали эти процессы в стационарном приближении", — сообщил доцент Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.

Исследователи зафиксировали, что подходы механики многофазных сред позволяют прогнозировать основные параметры пароводяной смеси. В их числе — концентрацию пара, скорость потока и давление.

Расчеты показали, что в результате конкуренции снижения концентрации пара из-за тепловых потерь и ее повышения вследствие снижения давления при движении к устью скважины сухость пара увеличивается на 8 % за 350 м. По словам физиков, это обусловлено невысокими значениями тепловых потерь. Однако скорость пароводяной смеси при ее движении от забоя геотермальной скважины вверх возрастает на 220 %, несмотря на наличие "рассеивающих" сил, вызванных трением потока о стенку скважины.

"Указанный эффект объясняется возрастанием концентрации пара в смеси и снижением ее плотности", — пояснили ученые.

Работа осуществлялась в соответствии с программой развития "Приоритет-2030", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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