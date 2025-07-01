Тюменские тхэквондисты триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Тюменские тхэквондисты триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее. 10 спортсменов — 10 медалей. Сборная Тюменской области завоевала семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Международный турнир по тхэквондо проходил в южнокорейском городе Пхочхон и собрал сильнейших спортсменов из Южной Кореи, США, Казахстана, Мексики, Монголии и других стран.

Российскую сборную представляли 10 юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, отобранных по результатам февральских соревнований "Кубок посла Республики Корея" в Тюмени.

“Особая благодарность — почетному генеральному консулу Республики Корея в УФО Игорю Самкаеву за поддержку и финансирование поездки юных чемпионов и президенту Союза тхэквондо Тюменской области Алексею Тену”, – заключил мэр.