  • 29 июля 202529.07.2025вторник
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северный

Тюменские тхэквондисты триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее

Спорт, 20:27 29 июля 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Тюменские тхэквондисты триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее. 10 спортсменов — 10 медалей. Сборная Тюменской области завоевала семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Международный турнир по тхэквондо проходил в южнокорейском городе Пхочхон и собрал сильнейших спортсменов из Южной Кореи, США, Казахстана, Мексики, Монголии и других стран.

Российскую сборную представляли 10 юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет, отобранных по результатам февральских соревнований "Кубок посла Республики Корея" в Тюмени.

“Особая благодарность — почетному генеральному консулу Республики Корея в УФО Игорю Самкаеву за поддержку и финансирование поездки юных чемпионов и президенту Союза тхэквондо Тюменской области Алексею Тену”, – заключил мэр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , спорт , тхэквондо

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 29.07.2025Тюменские тхэквондисты триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее
17:34 29.07.2025Тюменские спортсмены триумфально выступили на международном турнире в Южной Корее
17:45 28.07.2025В Тюменской области проведут всероссийский детский инклюзивный фестиваль по футболу
15:10 28.07.2025Новым игроком тюменского "Рубина" стал белорусский хоккеист

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора