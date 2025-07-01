Тюменские интеллектуалы – в десятке сильнейших в России

| Фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" | Фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области"

Тюменская команда "Старая школа" добилась высоких результатов на XXI чемпионате России по "Что? Где? Когда?". Интеллектуальные состязания состоялись в Москве. В них приняли участие 74 команды из 32 регионов Российской Федерации.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, Тюменскую область представили пять команд, в том числе из Югры и Ямала. Лучший результат у "Старой школы" из Тюмени: восьмое место в дисциплине "Что? Где? Когда?"; пяток место в блиц-турнире по "Что? Где? Когда?".

Состав команды "Старая школа": капитан Аркадий Либерман, Артур Набиев, Лев Конторщиков, Евгений Артёмов, Георгий Санников и Семён Маторыгин.

Команда приняла участие в чемпионате России при поддержке правительства Тюменской области.

Результаты других команд из Тюменской области, включая округа: ForУм" (Тюмень) - 23 место; "Борцы с умом" (Новый Уренгой) - 50 место; "МыслиВИталии" (Ханты-Мансийск) - 55 место; "Lorem Ipsum" (Ноябрьск) - 73 место.