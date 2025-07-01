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Более ста профессионалов из Тюменской области обсудили тренды создания эффективной госкоммуникации

Общество, 18:13 29 июля 2025

ЦУР Тюменской области | Фото: ЦУР Тюменской области

Конференция для специалистов по информационной работе в органах власти и представителей СМИ проходила в Тюмени с 28 по 29 июля. Главными задачами мероприятия стали: расширение сотрудничества и обмен опытом.

"Традиционно в июле мы проводим конференцию для специалистов информационной сферы – это сотрудники пресс-служб региональных, федеральных, муниципальных, органов власти, те, кто работает с госпабликами, платформами обратной связи, СМИ. Это большая медиакоманда Тюменской области. И это мероприятие мы организовали, чтобы коллеги общались между собой, делились лучшими практиками и создавали новые интересные проекты", – рассказала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

ЦУР Тюменской области | Фото: ЦУР Тюменской области

Спикерами конференции выступили 13 федеральных и региональных экспертов, работающих в сфере медиа и госкоммуникаций, в том числе из АНО "Национальные приоритеты".

Мероприятие состоялось при поддержке департамента общественных связей Тюменской области.

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