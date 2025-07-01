Герой России Рустам Сайфуллин вошел в число наставников конкурса гражданских инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

93 проекта федерального, регионального и местного уровней будут реализованы в России до сентября 2026 года в рамках конкурса гражданских инициатив.

Всего на конкурс гражданских инициатив, организованный сторонниками "Единой России", было подано свыше 2 тыс. 300 заявок. Реализация проектов-победителей начнётся в сентябре.

В число наставников победителей конкурса в номинации "Лучшая федеральная инициатива" был включён Герой России Рустам Сайфуллин.

"Наставничество со стороны опытных парламентариев и общественников поможет не просто реализовать проекты, но и сформировать команды будущих лидеров общественных изменений. Компетенции наставников обеспечат опытную экспертизу при сопровождении инициатив", - отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.