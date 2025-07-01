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В Тюменской области пресекли деятельность ОПГ, организовавшей азартные игры

Происшествия, 15:00 30 июля 2025

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Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность лидера ОПГ и ее членов, причастных к созданию преступного сообщества для незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, указанные лица, для получения дохода в особо крупном размере, имея умысел на незаконную организацию и проведение азартных игр, разработали схему преступного сообщества. Организатор указанного сообщества разработал его структуру, функции членов и систему конспирации для противодействия правоохранительным органам.

Руководители так называемых "структурных подразделений" осуществляли подготовку игорных клубов, администрирование и контроль их работы, которые по преступному замыслу работали под видом компьютерных клубов и букмекерских контор.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Следственное управление СК России по Тюменской области в отношении организатора возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК России, а в отношении членов созданного им преступного сообщества – по ч. 2 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества и участие в нем). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Ранее в отношении указанных лиц возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр).

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# РУФСБ России по Тюменской области , уголовное дело

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