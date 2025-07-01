Тюмень готовится отметить 95-летие ВДВ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничные мероприятия к 95-летию Воздушно-десантных войск, которое в Тюмени отметят 2 августа, будут посвящены увековечению памяти ветеранов СВО и локальных конфликтов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель председателя Тюменской региональной организации "Союз десантников" Евгений Бондаренко.

Программа дня начнется в 10 часов на Исторической площади с митинга и возложения цветов к Вечному огню. Также возложение цветов и гирлянд пройдет у мемориального комплекса "Воинам – тюменцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах" в сквере им. Губкина.

"Сегодня, в ходе специальной военной операции, Воздушно-десантные войска выполняют одни из самых важных и сложных задач, - отметил Евгений Бондаренко. - Поэтому центральной темой праздника станет дань памяти и уважения ветеранам локальных конфликтов".

Торжественный митинг и концертная программа запланированы в сквере Десантников на ул. Широтной в Восточном административном округе Тюмени. Кроме того, по словам Евгения Бондаренко, часть экспозиции работающего на базе "Союза десантников" музея будет размещена в экопарке Затюменский, где в 9 часов 2 августа пройдёт традиционный забег "5 вёрст". В этот раз его приурочат ко Дню ВДВ.

Также в рамках подготовки к юбилею на базе авиационно-технического спортивного клуба под Ялуторовском при поддержке депутатов областной думы в течение года проходят прыжки с парашютом для учеников кадетских классов из Тюмени и воспитанников патриотических клубов из муниципалитетов.

Напомним, что сегодня в Тюмени память погибших при выполнении воинского долга в зоне СВО десантников увековечена в названиях улиц - имени Жумабая Раизова, Григория Турубарова, Владимира Гоненко, Андрея Огибалова, Андрея Приказнова и Алексея Исаева.

Николай Ступников