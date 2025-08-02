Тюменцам предлагают пересчитать воробьев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция переписи воробьев "Воробьи на кустах" пройдет с 9 по 17 августа. Анкеты с наблюдениями начнут принимать в первый день, сообщает региональное отделение Союза охраны птиц России.

"В последнее время во многих странах мира отмечается снижение численности воробьёв. Реальная причина до сих пор не ясна. В нашей стране необходимо проводить масштабные и системные отслеживания численности воробьёв для понимания ситуации и анализа изменений. Давайте поможем специалистам собрать конкретные сведения о численности воробьёв во всех регионах России. Это позволит понять состояние популяций, выявить причины сокращения и определить способы как исправить ситуацию", - призвали орнитологи.

Для участия нужно найти куст с воробьями или посчитать количество встреченных во время прогулки воробьёв. Сфотографировать наблюдение на каждой точке встречи, определить и запомнить координаты места встречи и ответственно внести все данные на сайт мероприятия.

Если хотя бы одно наблюдение успешно пройдет модерацию, то из личного кабинета можно запросить сертификат для себя и всех членов своей команды.

По итогам переписи будет опубликован рейтинг вовлеченности регионов по номинациям: число воробьёв, число участников, число точек наблюдений.