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Более пяти тысяч человек со всей России подали заявки на форум "Утро" в Тюмени

Общество, 13:31 31 июля 2025

организаторов форума "Утро" | Фото: организаторов форума "Утро"

Более пяти тысяч человек со всей России подали заявки на молодежный форум "Утро", который пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Это рекордный показатель за все время существования форума, конкурс — 10 человек на место.

Об этом в своем Telegram-канале написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он напомнил, что основная тема "Утра" в этом году - "Молодые профессионалы России".

"Помимо образовательной программы участники обсудят важные темы: 80-летие Победы и Год защитника Отечества", - добавил Артем Жога.

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# Артем Жога , Форум Утро

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