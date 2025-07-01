Более пяти тысяч человек со всей России подали заявки на форум "Утро" в Тюмени

| Фото: организаторов форума "Утро" | Фото: организаторов форума "Утро"

Более пяти тысяч человек со всей России подали заявки на молодежный форум "Утро", который пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября. Это рекордный показатель за все время существования форума, конкурс — 10 человек на место.

Об этом в своем Telegram-канале написал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он напомнил, что основная тема "Утра" в этом году - "Молодые профессионалы России".

"Помимо образовательной программы участники обсудят важные темы: 80-летие Победы и Год защитника Отечества", - добавил Артем Жога.