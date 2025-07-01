Спортсменка из Голышманово стала призером спартакиады по вольной борьбе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Бронзовую награду IV летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе завоевала спортсменка из Голышманово Лидия Зарубина. В весовой категории до 59 кг в решающем поединке она оказалась сильнее спортсменки из Воронежской области, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования состоялись в городе Раменское. Участие в них приняли 98 юниоров и 76 юниорок до 21 года из более 30 регионов России.

Вместе с Лидией Зарубиной честь Тюменской области в женской борьбе защищали также представительницы Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва Юлия Калугина и Дарья Попова. Тренирует спортсменок Наталья Гущина.