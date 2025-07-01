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Об опасных природных явлениях предупредили жителей Тюменской области

Общество, 17:34 31 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Опасные природные явления ожидаются в Тюменской области до конца дня 31 июля с сохранением ночью 1 августа, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Ожидаются сильный ливень, очень сильные дождь и ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, грозы.

В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по единому телефону 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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