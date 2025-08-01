Тюменские физики в восемь раз сократили число экспериментов по вытеснению нефти

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Метод определения минимального количества измерений и измеряемых параметров по вытеснению нефти из образцов керна разработали тюменские физики. Нововведение позволило в восемь раз сократить число экспериментов и в три раза — количество используемого кернового материала для получения искомой корреляции, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Наш метод позволяет использовать один образец керна в нескольких последовательных экспериментах. В рамках этого подхода можно определить минимальное количество измерений и обоснованный выбор значений измеряемых параметров для полного охвата заданного диапазона с необходимой точностью", — сообщил доцент кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Александр Гильманов.

Ученые взяли три влияющих параметра: концентрацию полимера, проницаемость образца горной породы и температуру. Новая схема проведения экспериментов по вытеснению нефти из образцов керна оторочкой термополимера позволяет в три раза сократить количество образцов горной породы за счёт последовательного повышения коэффициента вытеснения нефти в экспериментах.

Как пояснили физики, ограниченный дискретный характер значений проницаемости образцов горной породы требует перехода в нормированное пространство значений влияющих параметров для формирования "ядерных" и "звёздных" точек. Количество экспериментов в случае охвата всех возможных комбинаций равно 135 (15 значений проницаемости, три значения температуры и три значения концентрации полимера).

"В случае планирования экспериментов таким образом, чтобы проводилось несколько измерений на одном образце, можно сократить количество используемых образцов в три раза", — пояснил ученый.

Исследование проводилось в соответствии с программой развития "Приоритет-2030".