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Четырех футболистов из Тобольска пригласили на сборы в академию ПФК ЦСКА

Спорт, 14:36 01 августа 2025

фото ЗапСибНефтехима

Четыре юных футболиста из Тобольска Макар Ламбин, Арсений Биго, Борис Бырка и Даниил Смирных, получили приглашения на просмотровые сборы в академию профессионального футбольного клуба (ПФК) ЦСКА.

Способности ребят выявили благодаря программе "Формула футбола", которая уже четыре года успешно реализуется совместно компанией СИБУР и ПФК ЦСКА.

30 юных футболистов из Тобольска совершенствовали навыки под руководством тренеров Академии ПФК ЦСКА, успели дважды встретиться с Игорем Акинфеевым и сходить на матч РПЛ "Динамо" — "Балтика", сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".

"Для детей — это первый опыт не просто лагеря, а настоящих учебно-тренировочных сборов! По итогам сборов мы выделили несколько ребят, которые приедут к нам в Академию на просмотр. Один мальчик 2014 года рождения и трое — 2013. Мы продолжаем наблюдать за их развитием и прогрессом, готовы ли они конкурировать в этом возрасте с нашими ребятами. Ведется комплексная работа на перспективу", - рассказал директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов.

фото ЗапСибНефтехима фото ЗапСибНефтехима ﻿

Для двух спортсменов — Бориса Бырка и Даниила Смирных — это будут вторые просмотровые сборы. Ребята уже сыграли несколько игр в составе Академии ПФК ЦСКА в период с 7 по 23 июня. С ними ведется последовательная работа в течении календарного года, по возможности включения ребят в состав академии.

Работа по адаптации футбольного направления в детском спорте по модели ПФК ЦСКА в Тобольске началась полгода назад. Теперь ребята могут заниматься с опытными наставниками.

ПФК ЦСКА – один из старейших футбольных клубов России, основанный в 1911 году.

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# ЗапСибНефтехим , футбол , ЦСКА

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