13 тыс. литров донорской крови заготовили в Тюменской области за полгода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 17 тыс. доноров, которые выполнили более 23 тыс. донаций крови и ее компонентов, приняла областная станция переливания крови в первом полугодии 2025 года.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, заготовлено порядка 13 тыс. литров цельной донорской крови. В регистр доноров костного мозга вступили 698 человек. Впервые в жизни кровь сдали 1,5 тыс. тюменцев.

Жителям региона напоминают, что они могут стать потенциальными донорами костного мозга или стволовых кроветворных клеток, обратившись на станцию по адресу: ул. Энергетиков, 35. Прием доноров ведется в будние дни с 8 до 14 часов.