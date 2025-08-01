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13 тыс. литров донорской крови заготовили в Тюменской области за полгода

Общество, 18:05 01 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 17 тыс. доноров, которые выполнили более 23 тыс. донаций крови и ее компонентов, приняла областная станция переливания крови в первом полугодии 2025 года.

Как отметили в областном департаменте здравоохранения, заготовлено порядка 13 тыс. литров цельной донорской крови. В регистр доноров костного мозга вступили 698 человек. Впервые в жизни кровь сдали 1,5 тыс. тюменцев.

Жителям региона напоминают, что они могут стать потенциальными донорами костного мозга или стволовых кроветворных клеток, обратившись на станцию по адресу: ул. Энергетиков, 35. Прием доноров ведется в будние дни с 8 до 14 часов.

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# доноры , костный мозг , Областная станция переливания крови

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