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Новый класс воздушного пространства для беспилотников появился в России

Экономика, 16:59 01 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый класс воздушного пространства – H для беспилотников появился в России. Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства России подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По информации кабмина, решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.

Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3,05 тыс. м. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.

Россия стала одной из немногих стран, где утвержден отдельный класс воздушного пространства для беспилотников. Вице-премьер Виталий Савельев отметил важность этого решения, которое позволит повысить интеграцию БАС в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях.

"Мы постоянно анализируем правоприменительную практику использования беспилотных воздушных судов и ведем работу по точечной донастройке этого направления", – подчеркнул вице-премьер.

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# беспилотники , Правительство РФ

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