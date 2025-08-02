Тюменский госуниверситет стал лидером по количеству электронных заявлений от абитуриентов
Более 39 тыс. электронных заявлений по услуге "Поступление в вуз" направили абитуриенты в тюменские вузы. Лидером стал Тюменский государственный университет" — 16,8 тыс. заявлений, сообщает региональный департамент информатизации.
Далее по списку идут: Тюменский индустриальный университет — 14,8 тыс. заявлений; Тюменский ГМУ Минздрава России — 6,4 тыс. заявлений; Тюменский институт культуры — 1 тыс. заявлений.
Подать согласие на зачисление можно до 5 августа 14 часов.
Прием заявлений на программы магистратуры и специализированного высшего образования продолжается.
Подобрать подходящий вуз можно с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
Информация о приказе на зачисление придет в личный кабинет госуслуг и на электронную почту абитуриента.