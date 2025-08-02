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Тюменский госуниверситет стал лидером по количеству электронных заявлений от абитуриентов

Общество, 13:07 02 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 39 тыс. электронных заявлений по услуге "Поступление в вуз" направили абитуриенты в тюменские вузы. Лидером стал Тюменский государственный университет" — 16,8 тыс. заявлений, сообщает региональный департамент информатизации.

Далее по списку идут: Тюменский индустриальный университет — 14,8 тыс. заявлений; Тюменский ГМУ Минздрава России — 6,4 тыс. заявлений; Тюменский институт культуры — 1 тыс. заявлений.

Подать согласие на зачисление можно до 5 августа 14 часов.

Прием заявлений на программы магистратуры и специализированного высшего образования продолжается.

Подобрать подходящий вуз можно с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".

Информация о приказе на зачисление придет в личный кабинет госуслуг и на электронную почту абитуриента.

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# госуслуги , ТИУ , ТюмГУ , Тюменский медицинский университет

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