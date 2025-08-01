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Гастрофестиваль виноградной продукции проходит в Тюмени

Общество, 18:35 01 августа 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Гастрономический фестиваль, посвященный культуре виноградной продукции, проходит в Тюмени. Событие проводится по 10 августа у ресторана "Водокачка" (ул. 25 Октября, 23) на набережной Туры.

Участники фестиваля познакомятся с традициями выращивания винограда и переработки, узнают больше о регионах и особенностях виноградной культуры России.

В программе мероприятие — мастер-классы, лекции от экспертов, творческие встречи с производителями из разных регионов страны, живая музыка и ярмарка, где можно приобрести продукцию.

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