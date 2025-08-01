Гастрофестиваль виноградной продукции проходит в Тюмени
Гастрономический фестиваль, посвященный культуре виноградной продукции, проходит в Тюмени. Событие проводится по 10 августа у ресторана "Водокачка" (ул. 25 Октября, 23) на набережной Туры.
Участники фестиваля познакомятся с традициями выращивания винограда и переработки, узнают больше о регионах и особенностях виноградной культуры России.
В программе мероприятие — мастер-классы, лекции от экспертов, творческие встречи с производителями из разных регионов страны, живая музыка и ярмарка, где можно приобрести продукцию.