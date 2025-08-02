В Тюмени матери погибшего участника СВО передали его военную форму

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Китель и голубой берет 20-летнего Владимира передали его матери Олесе Медведевой в Тюмени в День ВДВ, 2 августа.

В 2023 году тюменца призвали на срочную службу в ВДВ, а через год он подписал контракт с Минобороны РФ. В составе десантно-штурмового полка в должности гранатометчика он выполнял задачи СВО.

"Проект "Мундир Героя" — уникальный, он реализуется только в Тюменской области. Военную форму восстанавливает центр патриотического воспитания "Аванпост" при поддержке партии "Единая Россия". В торжественной обстановке мы передаем китель близким бойца. Для каждой семьи Героя это значимое событие", - сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Владимир погиб во время эвакуации раненых в районе села Новоивановка. Посмертно награжден орденом Мужества.

Кители восстанавливаются со знаками различия и шевронами, обозначающими принадлежность бойцов к конкретному подразделению, сообщает инфоцентр регионального правительства.