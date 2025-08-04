Ялуторовский музейный комплекс приглашает на выставки

Фото: пресс-служба ТМПО Фото: пресс-служба ТМПО

Разнообразные интересные и познавательные события предлагает гостям и жителям города Ялуторовска местный музейный комплекс.

На днях в музее "Дом И.Д. Якушкина" открылась выставка "Ботанический альбом И.Д. Якушкина", которая заинтересует всех любителей истории и ботаники.

На выставке представлены листы из ботанического альбома, переданные в дар Ялуторовскому музейному комплексу прямым потомком декабриста - Марией Ивановной Якушкиной. По семейным преданиям они принадлежали самому Ивану Дмитриевичу Якушкину. Выставка продлится до 30 сентября 2025 года.

Посетители музея "Торговые ряды" имеют возможность увидеть один из уникальных экспонатов в экспозиции "Ялуторовск: от острога до города" - деревянный календарь. Это вытянутый четырехгранный брусок квадратного сечения, напоминающий по форме посох. На его поверхности высечена дата – 1675 год. Это изделие - не просто музейный предмет, а настоящее окно в прошлое. Он был не просто украшением дома, а важным инструментом для планирования жизни, ведения хозяйства и соблюдения религиозных обрядов.

В конце июля, в День памяти о детях, погибших в Донбассе, в экспозиции под открытым небом "Экологический двор" музея "Дом природы" учащиеся школ города Ялуторовска высадили белые цветы – символ чистоты и невинности, символ памяти о тех, кого уже нет с нами.

Теперь эта ежегодная акция в память о погибших детях Донбасса в музее "Дом природы" станет доброй традицией, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.