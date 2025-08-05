В Тюмени появится улица имени руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Улицу имени Павла Фитина, который был руководителем внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной войны, откроют в Тюмени 16 августа, начало — в 11 часов. Мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и празднованию Года Героев в Тюменской области, сообщает Союз ветеранов госбезопасности региона.

Новая улица появится в районе 2-го Заречного микрорайона (между улицами Бийская и Ижевская). В мероприятии примут участие руководство области и города, ветераны госбезопасности и боевых действий УФО, воспитанники общеобразовательных учреждений Тюмени, общественники.

Отметим, 16 августа прошлого года в городе на площади Борцов Революции открыли монумент Павлу Фитину, где теперь регулярно проходят памятные мероприятия.

Павел Фитин родился в селе Ожогино Шатровского района Курганской области, ранее входившего в Ялуторовский уезд. На здании в Ялуторовске, где он учился, установлена мемориальная доска.