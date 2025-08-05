  • 5 августа 20255.08.2025вторник
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюмени появится улица имени руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина

Общество, 09:17 05 августа 2025

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Улицу имени Павла Фитина, который был руководителем внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной войны, откроют в Тюмени 16 августа, начало — в 11 часов. Мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и празднованию Года Героев в Тюменской области, сообщает Союз ветеранов госбезопасности региона.

Новая улица появится в районе 2-го Заречного микрорайона (между улицами Бийская и Ижевская). В мероприятии примут участие руководство области и города, ветераны госбезопасности и боевых действий УФО, воспитанники общеобразовательных учреждений Тюмени, общественники.

Отметим, 16 августа прошлого года в городе на площади Борцов Революции открыли монумент Павлу Фитину, где теперь регулярно проходят памятные мероприятия.

Павел Фитин родился в селе Ожогино Шатровского района Курганской области, ранее входившего в Ялуторовский уезд. На здании в Ялуторовске, где он учился, установлена мемориальная доска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наименования улиц

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 05.08.2025На "Госуслугах" до конца 2025 года появится 70 "жизненных ситуаций"
10:56 05.08.2025Поезд Победы прибудет в Тюменскую область 8 августа
10:45 05.08.2025Для тюменских детей организуют инклюзивную караоке-дискотеку
10:34 05.08.2025300 человек собрал День обласа в Сургутском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора