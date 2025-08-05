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Жителей Ишима ждут на фестивале “Здоровый город”

Общество, 09:06 05 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабный фестиваль "Здоровый город" состоится в Ишиме 9 августа. Жители и гости города смогут пройти обследования и проверить свое здоровье в Фестивальном парке с 15 до 18 часов.

В программе – анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, измерение внутриглазного и артериального давления. Экспресс-ЭКГ можно пройти на кардиокресле. Специалисты измерят уровень глюкозы и холестерина, обучат оказанию первой помощи. Среди тех, кто пройдет полный чек-лист организма, разыграют подарки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Будут работать бесплатные площадки с аниматорами для взрослых и детей: аквагрим, мастер-класс по изготовлению браслетов и слаймов, шоу "Мыльные пузыри". Запланирована концертная программа и викторина по вопросам здорового образа жизни. Гостей ждут бесплатные кислородные коктейли.

Возрастное ограничение: 6+.

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# врачи , здоровье , фестиваль

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