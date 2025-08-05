1 тыс. 619 предложений для целевого обучения поступило от тюменских работодателей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

799 предложений о заключении 1 тыс. 619 договоров целевого обучения по 204 направлениям профессиональной подготовки поступило от работодателей Тюменской области в рамках приемной кампании на 2025-2026 учебный год. Заказчиками выступили 207 компаний и предприятий, сообщает информационный центр регионального правительства.

Наиболее востребованными направлениями профессиональной подготовки стали: ветеринария; сестринское дело; нефтегазовое дело; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей.

Предложения размещены на единой цифровой платформе "Работа России". Будущим студентам гарантировано трудоустройство после завершения обучения.

В региональную целевую потребность Тюменской области вошли 478 заявок на 758 рабочих мест, преимущественно по специальностям в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Представителями внебюджетного сектора экономики направили заявки о кадровой потребности по специальностям.