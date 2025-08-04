Более 200 работников ПАО "Транснефть" участвуют в финале конкурса профмастерства в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Серьезный отбор прошли финалисты конкурса профессионального мастерства среди рабочих основных профессий организаций системы "Транснефть". На завершающем, третьем этапе им предстоит показать всё, на что они способны.

Об этом рассказал вице-президент ПАО "Транснефть" Борис Король на торжественном открытии конкурса в Тюмени 4 августа.

"Не устаю повторять, что вы — это золотой фонд компании. Вы прошли достаточно серьезный отбор и должны показать всё, на что способны. В сегодняшнее время нам никак нельзя допускать никаких сбоев в работе нашей системы, с чем мы успешно справляемся, несмотря на разные нюансы", — обратился он к финалистам.

В финале конкурса профмастерства соревнуются свыше 200 работников из 19 организаций системы "Транснефть". География участников — от Владивостока и Заполярья до Приморска и Новороссийска.

Масштабы работы компании поражают, отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер:

"63 региона, 19 организаций в общей системе компании "Транснефть" сегодня делают одно большое дело — обеспечивают суверенитет нашей страны, обеспечивают ее энергетическую безопасность. И от каждого из вас зависит бесперебойность работы всего комплекса — от Балтики до Дальнего Востока".

Конкурс профмастерства — это возможность показать, что весь коллектив компании не только на конкурсе, но и каждый день выполняет свои трудовые обязанности на самом высоком профессиональном уровне, подчеркнул генеральный директор АО "Транснефть — Сибирь" Рустэм Исламов. Он мотивирует сотрудников к постоянному развитию и самосовершенствованию.

Состязания проводятся по основным 15 профессиям нефтетранспортной отрасли. Это лаборант химического анализа, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по контрольно-измерительным приборам автоматике, электрогазосварщик, машинист экскаватора, оператор товарный по нефти и нефтепродуктам и другие специалисты.

В конкурсе профмастерства во второй раз участвует электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования "Транснефть — Балтика" Александр Губерниев. Организация обеспечивает экспорт нефти через Балтийское море, связывая российские месторождения с международными рынками.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Стаж Александра в профессии — одиннадцать лет. В конкурсе участвует второй раз, в этому году ему удалось выйти в финал.

"У нас уже прошла теоретическая и практическая часть по медицине, мы спасали пострадавшего. Сегодня была теоретическая часть по специальности в тестовом режиме", — поделился Александр Губерниев.

По его мнению, в профессии кроме профессиональных навыков также ценятся стрессоустойчивость, внимательность и ясный ум. Их он готовится продемонстрировать и на следующих испытаниях.

Финальный этап конкурса продлится в Тюмени по 7 августа.

Вера Коршунова