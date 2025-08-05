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Фотографии макросъемки насекомых представят на выставке в Тюмени

Общество, 09:50 05 августа 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

На экскурсию по фотовыставке Егора Косина "Приглядись: вокруг нас Малый мир!" приглашает тюменцев Информационно-библиотечный центр для молодежи. Начало в 15 часов 9 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Автор снимков Егор Косин – инженер-механик, доцент кафедры "Станки и инструменты" ТИУ, кандидат технических наук, изобретатель СССР, руководитель литературного объединения при тюменском региональном отделении Союза писателей России, член Союза фотографов дикой природы.

Посетители увидят живописные фотографии макросъемки насекомых в их естественном обитании. Фотосъемка осуществлялась цифровой камерой в разных районах страны. Отметим, это уже шестая фотовыставка автора, на которой представлены как полюбившиеся зрителям снимки, так и премьерные работы.

"Автор приглашает нас в путешествие по микромиру, он раскрывает невероятные детали и сложность строения этих крошечных существ. При многократном увеличении фотография позволяет людям открыть для себя удивительный мир насекомых, обычно скрытый от глаз. Более 30 снимков запечатлели насекомых – ос, пчел, шмелей, бабочек, кузнечиков и многих других интересных представителей природы. На открытии Егор Косин проведет экскурсию, расскажет, где и в каких условиях сделаны редкие кадры и поделится секретами макросъемки", – отмечают организаторы.

Выставка будет работать по 25 сентября включительно в часы работы библиотеки. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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