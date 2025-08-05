Выставку книг о Тюмени организовали в библиотечном центре для молодежи

| Фото: Библиотечный центр для молодежи | Фото: Библиотечный центр для молодежи

Посетить книжную выставку "Тюменских улиц очарованье…", приуроченную к 439-летию города, предлагают горожанам. Она представлена в библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1), сообщают организаторы.

В основе экспозиции — богатейшая коллекция книг, посвященных становлению и развитию Тюмени. Уникальные издания рассказывают об истории возникновения самых значимых зданий и архитектурных памятников города. Особого внимания заслуживают редкие исторические документы и исследования, раскрывающие малоизвестные факты из жизни Тюмени.

"Особого внимания заслуживают редкие исторические документы и исследования, раскрывающие малоизвестные факты из жизни Тюмени. Вы узнаете, как получили свои названия любимые всеми улицы, какие события здесь происходили и какие знаменитые люди оставили свой след в истории города", - отметили в учреждении.

Посетить выставку можно в часы работы информационно-библиотечного центра для молодежи: со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, в выходные – до 18 часов. Возрастное ограничение: 6+