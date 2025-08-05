В экопарке "Затюменский" привели в порядок пешеходные дорожки
Убрали листву, мусор, ветки и привели в порядок пешеходные дорожки в экопарке "Затюменский" в рамках масштабного субботника.
К мероприятию присоединились сотрудники управы Калининского округа, службы заказчика КАО, городских департаментов финансов, культуры, комитета по рекламе, представители банковской сферы, филиала "Мостострой-11", компании ГМС "Нефтемаш". Акцию посвятили 60-летию Калининского округа Тюмени, сообщает городская администрация.
"Экопарк – одно из любимых мест отдыха тюменцев, и наша задача – сохранить его чистым и ухоженным. Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие в субботнике. Такие акции не только улучшают экологию, но и объединяют жителей", – отметил руководитель управы Олег Савчук.