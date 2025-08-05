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В Тюмени на улице Домостроителей погиб мотоциклист

Происшествия, 20:39 04 августа 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Мотоцикл и "ВАЗ-21124" столкнулись на ул. Домостроителей, 17 вечером 4 августа. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля, поворачивая налево через двойную сплошную линию разметки, не пропустил мотоциклиста.

В результате ДТП 42-летний мотоциклист погиб, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. У водителя мотоцикла отсутствует категория "А" на право управления мотоциклом. Водитель "ВАЗ" 33 раза привлекался к ответственности за превышение скорости на дороге.

Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП.

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# авария , мотоциклисты

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