В Тюмени на улице Домостроителей погиб мотоциклист
Мотоцикл и "ВАЗ-21124" столкнулись на ул. Домостроителей, 17 вечером 4 августа. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля, поворачивая налево через двойную сплошную линию разметки, не пропустил мотоциклиста.
В результате ДТП 42-летний мотоциклист погиб, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области. У водителя мотоцикла отсутствует категория "А" на право управления мотоциклом. Водитель "ВАЗ" 33 раза привлекался к ответственности за превышение скорости на дороге.
Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП.