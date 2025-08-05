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Подозреваемого в угоне большегруза задержали в Тюмени

Происшествия, 16:38 05 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сообщение от директора крупной фирмы по аренде погрузчиков о том, что его автомобиль угнан с территории организации по ул. Магнитогорской, поступило в полицию Тюмени.

По ориентировке сотрудники ДПС Госавтоинспекции остановили данный автомобиль на улице Московский тракт. За рулем автомобиля оказался 37-летний водитель фирмы. В полиции мужчина признался в содеянном и пояснил, что в день происшествия он направился к месту работы, зашел в гараж и, воспользовавшись ключами, оставленными в барадчке, угнал транспорт. На большегрузе "Шакман" злоумышленник протаранил ворота другой организации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 "Неправомерное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# уголовное дело , угон

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