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Тюменские врачи напоминают об опасностях грибного сезона

Общество, 17:32 05 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области наступает сезон тихой охоты – в лесах и на рынках появились первые грибы. Врачи предупреждают, что грибы могут представлять серьёзную опасность.

Главная причина отравления грибами – отсутствие навыков их распознавания. Чаще всего страдают неопытные грибники и их близкие. Самым опасным тюменским грибом признана бледная поганка, предупреждают специалисты Тюменской больницы ФМБА России. Не менее опасны мухоморы и ложные опята.

Но даже если человек точно знает, как выглядят белые, опята или сыроежки, это не исключает риска отравления. Его могут вызвать и отсутствие обработки.

"Помните, что покупать консервированные грибы у случайных продавцов на улице опасно. Также необходимо всегда соблюдать правила приготовления", - отмечено в сообщении.

Признаками отравления могут быть тошнота, рвотные позывы, повышенная температура. Врачи советуют принять активированный уголь или полисорб и обратиться к врачу.

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# грибы

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