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В Тюменском драматическом театре сыграли более 800 спектаклей за сезон

Общество, 15:21 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 800 спектаклей, творческих мероприятий и концертов сыграли на четырех сценах Тюменского драматического театра за 167-й сезон, или 11 месяцев, сообщает пресс-служба театра.

Актеры порадовали зрителей премьерами: "Бег", "Срочно купим слона", "Завтра была война", "Две королевы", "В шесть часов вечера после войны" и квартирник "Оттепель".

"Детская театральная школа-студия при ТБДТ выпустила новые спектакли, они были сыграны несколько раз на наших сценах – не только для родителей, но и для зрителей театра, а также в рамках фестиваля "Лети" в Санкт-Петербурге, откуда наши студийцы привезли сразу шесть наград и дипломов, в том числе Гран-при!" - отметили в драмтеатре.

Тюменские актеры представили спектакли на фестивалях и гастролях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Перми. Попали в шорт-лист Российской Национальной театральной премии "Золотая маска", впервые – в номинации "Эксперимент" (спектакль "Биография из леса").

Получили награду Национального фестиваля-конкурса спектаклей для детей "Арлекин" (спектакль "Биография из леса"). С этим же спектаклем были включены в программу Первого международного Летнего театрального фестиваля (Новосибирск, "Красный факел").

Официальное открытие 168 сезона состоится 3 октября премьерой "Конек-горбунок".

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